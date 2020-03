Seit einigen Jahren werden bei ihnen auch Fahrräder zum E-Bike umgebaut. „Unsere E-Bikes mit dem Pendix-System kommen bei unseren Kunden sehr gut an“, berichtet Inhaber Bernd Herkelmann. Das System von Pendix lässt sich an nahezu jedes Fahrrad nachträglich montieren. Der Effekt sei immens – es ist, als führe man mit ständigem Rückenwind. Jeder, der ein gutes Fahrrad besitzt, kann es sich von Herkelmann zum E-Bike aufrüsten lassen. Das Pendix-System ist Made in Germany und überzeugt nicht nur durch seine elegante Optik: „Es ist lautlos, hat kaum Tretwiderstand, wenn es ausgeschaltet ist, und ist verschleißfrei“, erklärt Fahrradkonstrukteur Bernd Herkelmann. Die Fahrräder und das Pendix-System können bei einer Probefahrt auf der Kieler Fahrradmesse getestet werden. Denn auch in diesem Jahr stellt Herkelmann-Bikes wieder auf der Kieler Fahrradmesse aus. Diese findet am Sonntag, 8. März, im Ostseekai in Kiel von 10 bis 17 Uhr statt. Jeder, der sich für einen Pendix-Anbau von Herkelmann interessiert, kann sich einen Messerabatt in Höhe von 100 Euro sichern.

Herkelmann-Bikes GmbH

Am Rosengarten 7, Eutin

Tel. 04521/8309116

www.herkelmannbikes.com