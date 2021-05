Radeln mit ständigem „Rückenwind“

Seit einigen Jahren werden bei ihnen auch Fahrräder zum E-Bike umgebaut. „Unsere E-Bikes mit dem Pendix-System kommen bei unseren Kunden sehr gut an“, berichtet Inhaber Bernd Herkelmann. Das System von Pendix lässt sich an nahezu jedes Fahrrad nachträglich montieren. Der Effekt sei immens – es ist, als führe man mit ständigem Rückenwind. Jeder, der ein gutes Fahrrad besitzt, kann es sich von Herkelmann zum E-Bike aufrüsten lassen. Das Pendix-System ist Made in Germany und überzeugt nicht nur durch seine elegante Optik: „Es ist lautlos, hat kaum Tretwiderstand, wenn es ausgeschaltet ist, und ist verschleißfrei“, erklärt Fahrradkonstrukteur Bernd Herkelmann. Wie die Montage genau funktioniert, was das System kostet und welche weiteren Informationen wichtig sind, wird eindrucksvoll im Video unter www.herkelmannbikes.com/pendix erklärt. Kaufwillige können sich so online bereits über das ganze System informieren und eine konkrete Preisauskunft einholen. Bis zum 30. Juni kann jeder, der sich beim Kauf eines Pendix bei Herkelmann auf diesen Artikel bezieht, 120 Euro Montagekosten sparen. Wer zusätzlich den 140Wh-Akku dazu nimmt, kann weitere 120 Euro beziehungsweise 140 Euro sparen.

Herkelmann-Bikes GmbH

Am Rosengarten 7, Eutin

Tel. 04521/8309116

www.herkelmannbikes.com/pendix