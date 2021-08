Räumungsverkauf - nur noch wenige Tage

Ohne eine neue SIGNUM-Kollektion kann es auch keinen SIGNUM-Shop mehr geben, so die Erklärung für die Geschäftsaufgabe. Doch bevor am Donnerstag, 26. August, Schluss ist, geben die „Signums“ noch mal richtig Gas im großen Räumungsverkauf: Hemden, T-Shirts, Poloshirts und Lederjacken gibt es bis zu 70 Prozent reduziert – natürlich alles in bekannt hoher Qualität. Schnell sein lohnt sich jetzt wirklich. Geöffnet ist am Donnerstag von 10 bis 22 Uhr. Das Team vom SIGNUM-Shop bedankt sich ganz herzlich bei seinen Kundinnen und Kunden für ihre jahrelange Treue und freut sich schon auf ein Wiedersehen, denn mit Männermode geht’s für alle in Kiel weiter im Multilabel-Store MÄNNERSACHE(N) in der Holtenauer Straße 57.

SIGNUM-Shop Kiel, Citti-Park

Tel. 0431/64898981

www.schoene-hemden.de