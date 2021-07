Restaurants in Kiel und Umgebung

Endlich – die Gastronomie hat wieder geöffnet! Viele haben sich danach gesehnt, bei herrlichem Wetter mit Freunden oder Familie auf den Außenterrassen der Restaurants zu sitzen, ein kühles Getränk und typische Spezialitäten aus der Region zu genießen. In der Freiluftsaison locken viele Restaurants mit frisch gezapftem Bier, Grillspezialistäten und sommerlichen Kreationen – wahre Feinschmecker kommen jetzt so richtig auf ihre Kosten. Und wenn es doch einmal regnet, können Gäste sich immer noch in den Innenbereichen ihrer Lieblingsrestaurants verwöhnen lassen.