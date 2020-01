Ohne Verzicht gewinnt der Klient die Kontrolle über seine Essgewohnheiten zurück. Hierbei entfallen durch die Hypnose der Heißhunger, der Verzicht, das Kalorienzählen und der Frust. Steffen Brumm vergibt eine einjährige Erfolgsgarantie auf die Hypnose und garantiert außerdem, dass nur eine Sitzung nötig ist, um erfolgreich Gewicht zu verlieren. Seine Erfolgsquote liegt nach seinen Angaben bei 91,23 Prozent.

Ebenso wie man mit Leichtigkeit durch Tiefenhypnose zur Wunschfigur kommt, kann man mit Hilfe der Hypnose auch zum Nichtraucher werden. Wer wieder ein selbstbestimmtes Leben ohne Zigaretten führen möchten, kann sich vertrauensvoll an den Hypnose-Coach Steffen Brumm wenden. Auch für die Raucherentwöhnung durch Hypnose vergibt er eine einjährige Erfolgsgarantie und verspricht, dass nur eine Sitzung nötig ist. Der Klient ist also in drei Stunden rauchfrei. Die Erfolgsquote liegt demnach bei 94,73 Prozent. Das Leben als Nichtraucher geht ohne Gewichtszunahme oder Entzugserscheinungen einher.

Weitere Infos unter

www.hypnose-brumm.de

Terminvereinbarung für ein kostenloses Beratungserstgespräch

unter Tel. 0431/259 349 83.