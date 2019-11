Von nichts, kommt nichts! Nun seid ihr gefragt: Überzeugt uns mit eurer Kreativität und sichert euch die Chance auf tolle Gewinne.

Und so funktioniert’s:

Schritt 1: Nehmt den Stift in die Hand!

Malt, schreibt, dichtet - lasst eurer Kreativität freien Lauf! Wir freuen uns über Kurzgeschichten, kleine Weihnachtsgedichte, weihnachtliche Zeichnungen und Bilder. Einzige Voraussetzung: Sie sind voll und ganz eurer eigenen Kreativität entsprungen.

Schritt 2: Sendet uns eure Kunstwerke!

Das Sonderthemen-Team der Kieler Nachrichten freut sich auf Post von euch! Entweder digital per Mail an sonderthemen@kieler-nachrichten.de (Stichwort: Weihnachten) oder klassisch per Brief an Kieler Nachrichten, z.Hd. Nadine Carstens, Fleethörn 1-7, 24103 Kiel. Einsendeschluss für eure Werke ist der 13.12.2019.

Schritt 3: Wir zeigen eure Kunstwerke!

Am 24. Dezember 2019 veröffentlichen wir die schönsten und kreativsten Einsendungen auf unseren Weihnachtssonderseiten „Weihnachtsgrüße“. Denn unter dem Weihnachtsbaum startet die heiße Phase unseres Gewinnspiels.

Schritt 4: Die Leser wählen ihre Favoriten!

Per Mail oder per Postkarte könnt ihr uns euren Favoriten nennen. Jede Einsendung wird mit Namen, Wohnort und einer Nummer versehen. Diese schreibt oder mailt ihr uns – und schon seid ihr im Lostopf.

Schritt 5: Siegerehrung

Die Einsendungen mit den meisten Stimmen gewinnen tolle Sachpreise unserer Partner. Die Gewinner werden von uns persönlich informiert. Aber auch alle, die ihre Stimme abgegeben haben, haben die Chance auf tolle Gewinne. Nach dem Zufallsprinzip zieht unsere Weihnachtsglücksfee die Gewinner und lässt sie per Post wissen, ob sie gewonnen haben.

Die Vorfreude steigt

Unsere Weihnachtssonderseiten haben schon eine lange Tradition. Jedes Jahr beteiligen sich mehr als 130 Kreative an unserem Wettbewerb. Und noch viele mehr nehmen an der Abstimmung teil. Nadine Carstens begleitet das Projekt seit einigen Jahren: „Es berührt mich jedes Jahr wieder, wie persönlich und mit wie viel Liebe die Einsendungen gestaltet werden. Es ist immer auch ein sehr emotionales Ereignis.“ Und so freut sich das ganze Team der Sonderthemen wieder auf viele kreative, emotionale und weihnachtliche Impressionen aus Kiel und der Region.

Der Einsendeschluss für die Leserabstimmung ist der 2. Januar 2020. Die Gewinner der Abstimmung und der Verlosung werden persönlich informiert. Mitarbeiter der Kieler Nachrichten und der Segeberger Zeitung sind von der Teilnahme ausgenommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.