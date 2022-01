Schreibkultur trifft Schokolade

Für ihre Kunden und Kundinnen hat Sabine Hennecke einen ganz besonderen Neujahrsgruß parat: „Uffff, geschafft, das alte Jahr ist grad vorbei. Man war das ne Masken-Rennerei. Ich sage Danke für ganz viel Treue, aber auch für ganz viel Neue. Auch in 2022 bin ich natürlich für Sie da mit Auswahl, Beratung Service, EC oder in bar. Ganz neu bei uns sind ,Knirps’ und ,Luca Kay’ und dazu auch noch Crown Mill Papier. Ich weiß, so viel Auswahl gibt es nur hier, edle Schreibwaren und Pralinen, nur bei mir. Kommen Sie zur Füllhalter Ecke. Es freut sich auf Sie Sabine Hennecke.“

Füllhalter Ecke

Kurze Straße 1, Kiel

Tel. 0431/95826

www.fuellhalter-ecke.de