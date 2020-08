Schutzvisiere aus Kiel

Die transparenten Gesichtsvisiere seien international bereits als Infektionsschutz etabliert, so Firmengründer Christian Lutz. Seit Mai produziert er Face-shields made in Kiel: „Aktuell fragen sehr viele Schulen und Lehrer an“, sagt er. Aber auch Praxen, Sozial- und Pflegedienste oder Gastronomen zählen zu den Kunden. Im Vergleich zu Masken bieten die CE-zertifizierten Produkte hohen Tragekomfort, sind einfach zu reinigen und lange verwendbar. „Und Ihr Lächeln bleibt sichtbar“, so Lutz. Infos und Bestellmöglichkeiten unter www.faceshield.one

Bluewater Medical

Faulmannweg 5, Kiel

Tel. 0431/88992093

www.bluewater-medical.net