Show must go on: 35 Jahre InSound

Das Instrumentenangebot hat sich während dieser Zeit stetig vergrößert. Die große Auswahl an Schlagzeugen, Gitarren, Verstärkern, Keyboards und Beschallungssystemen wurde ausgebaut und neue Abteilungen sind hinzugekommen. In der Piano-Lounge werden die neuesten Digital-Tastaturen von Casio, Kawai, Yamaha, Korg, Roland und Nord präsentiert. Das neue Spitzenmodell der „Casio Grand Hybrid-Serie GP 310“ setzt hier neue Maßstäbe. Die Tastatur wurde in Zusammenarbeit mit C. Bechstein entwickelt – in dem hochwertigen Hybrid-Instrument finden sich nun die feinsten Nuancen dreier weltberühmter Flügel wieder. In der neuen Percussion-Abteilung steht eine riesige Auswahl von Handpans und Cajons zum Test bereit. Die Philosophie der sechs InSound-Mitarbeiter und einer Mitarbeiterin beinhaltet nach wie vor eine professionelle Beratung vor Ort im Ladengeschäft sowie umfangreiche Testmöglichkeiten – und das alles zu den aktuellen Internet-Preisen. Mittlerweile ergänzt auch ein eigener professioneller Onlineshop das Angebot. Mitglieder im neuen InSound-Trio sind die bisherigen langjährigen Mitarbeiter Stefan Schmidt und Sven Rost, die gemeinsam mit Jörg Grams den Generationswechsel in der Geschäftsleitung in Richtung Firmenzukunft vorbereiten werden. Sie bedanken sich bei ihren treuen Kunden und Kundinnen und freuen sich auf die nächsten 35 Jahre. An den vier Advents-Sonnabenden hat InSound von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

InSound GmbH

Gablenzstraße 5, Kiel

(Zufahrt hinter dem

Provinzialgebäude)

Tel. 0431/665554

www.insound.de