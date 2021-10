Sichere und persönliche Betreuung zu Hause

Gerade in Zeiten der hohen Isolation kann die Vereinsamung der Senioren so ausgeschlossen werden. Auch Besuche der Angehörigen sind möglich. Der Marktführer Pflegehelden hat Zugriff auf einen großen Pool von über 20.000 Betreuungskräften, die für einen Einsatz im Rahmen der sogenannten 24-Stunden-Pflege zur Verfügung stehen. Bei der 24-Stunden-Pflege übernehmen Pflegekräfte aus Osteuropa die Betreuung. Bereits ein großer Teil dieser Kräfte ist seit Jahren für die Pflegehelden im Einsatz, sodass die Qualität des Personals sichergestellt ist. Die Pflegekraft ist jederzeit vor Ort und kann persönlich unterstützen. „Unser Konzept der sehr persönlichen Betreuung zahlt sich aus“, sagt Simon Brzezinski von Pflegehelden in Kiel, einem lokalen Ansprechpartner des Marktführers in Deutschland, der seinen Sitz in der Kaiserstraße hat. „In den jetzigen Zeiten aber zeigt sich noch mehr, welche Vorteile die 24-Stunden-Pflege wirklich hat: Wir haben bis jetzt keinen einzigen Todesfall.“

