Gemeinsam mit der Zahnärztin Mona Herzberg hat er sich hier 2012 niedergelassen und eine hochmoderne Praxis gegründet, die ganz seinen Vorstellungen entspricht. „Von der gesamten Einrichtung, sämtlichen Geräten bis hin zu den Behandlungsstühlen ist alles genau so, wie ich es immer wollte“, sagt Stanislav Ivanov, der sowohl Zahnmedizin als auch Humanmedizin – während des laufenden Praxisbetriebes – in Kiel studiert und in Zahnmedizin promoviert hat. Inzwischen betreiben er und seine Partnerin drei hochmoderne Zahnarztpraxen (neben der Wik auch in Mettenhof und Preetz), in denen sie ihren Patienten eine zahnmedizinische Vollversorgung auf höchstem Niveau anbieten. Wurzelkanalbehandlungen, Implantologie, Prothetik und Keramikinlays, Parodontitisbehandlung sowie modernste Methoden wie 3D-Röntgen, Lachgassedierung und Lasertherapie gehören u.a. zum breiten Leistungsungsspektrum der beiden Zahnärzte.

Als CMD-Spezialistin bietet Mona Herzberg zudem Funktionsanalyse der Kiefergelenke und deren Korrektur an, während sich ihr Kollege einen Namen auf dem Gebiet der Implantologie gemacht hat. Sämtlicher Zahnersatz wird übrigens im eigenen zahntechnischen Meisterlabor gefertigt. „Nur so können unsere hohen Ansprüche auch erfüllt werden“, so Dr. Ivanov, der rückblickend „alles genauso wieder machen würde“.

Neben dieser perfekten zahnmedizinischen Versorgung profitieren die Patienten von den arbeitnehmerfreundlichen Öffnungszeiten der Praxis: Sprechstunden sind montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr und sonnabends von 10 bis 14 Uhr. Termine können unter Telefon 0431/88704910 vereinbart werden.

Zahnarztpraxis Herzberg & Ivanov

Prinz-Heinrich-Straße 20,

(Famila Wik, 1.OG), Kiel