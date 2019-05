Die Firma Boden-Concepte aus Flintbek setzt Räume und Wohnungen mit Leidenschaft und hohem Anspruch mit Bodenbelägen, Parkett und Dielen in Szene. Boden-Concepte liefert hochwertige Bodenbeläge und hilft mit individueller Beratung bei der Auswahl. Die Verlegung erfolgt über sach- und fachkundige Raumausstatter und Parkettleger. Die Spezialitäten des Unternehmens sind edle Bodenbeläge und ganz besonders Parkett- und Dielen-Elemente, die auch mal über die üblichen Längen von 1800 oder 2200 mm hinausgehen.

Überlange Dielen ab 3000 mm und Breiten zwischen 250 mm und 450 mm sowie Fischgrät-Parkett oder Chevron-Parkett ergänzen die Auswahl in der neuen Hallen-Galerie in Flintbek. Nutzschichtstärken zwischen 2,75 mm und 6,00 mm sind auch für Fußbodenheizungen geeignet und können auch in zahlreichen Oberflächen-Veredelungen und Farbtönen von Natur, geräuchert, gekälkt oder extra weiß geölt oder auch versiegelt geliefert werden. „SORM“ sind die Fußleisten, die individuell dem Belag und den Räumlichkeiten angepasst werden.

Boden-Concepte

Langstücken 5a, Flintbek

Tel. 0179/5095167

www.boden-concepte.de