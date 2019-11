Am 1. Juli 1989 eröffnete Wolfgang Voigt die erste MLP-Geschäftsstelle in Kiel, um gemeinsam mit zwei Kollegen vor allem Mediziner sowie Wirtschafts- und Naturwissenschaftler ganzheitlich in allen Wirtschafts- und Finanzfragen zu beraten. Der Erfolg stellte sich rasch ein, das Team wuchs – und nur wenige Jahre nach der Gründung wurden die Räumlichkeiten im bis heute bestehenden Standort in der Küterstraße 14-18 bezogen.

Die Gründung von vier weiteren Geschäftsstellen folgte. Im Jahr 2001 wurden für die bessere Zielgruppenfokussierung das Beratungs-Know-how im Bereich der Frei- und Heilberufler von Kiel III und Kiel I in der Küterstraße unter einem Dach vereint. Nachdem MLP stark gewachsen war und das Unternehmen bis in den Dax aufstieg, setzte ab 2003 auch in Kiel die Phase der Konsolidierung ein, und einige Geschäftsstellen schlossen sich zusammen. Im Laufe des Jahres 2015 ergab sich die noch heute gültige Geschäftsstellenstruktur mit den beiden Kieler Geschäftsstellen I und IV unter Leitung von Meinert Menzel und Gerd-Boy Schmidt, die gemeinsam unter dem Dach des Kieler MLP Beratungszentrums als eigene Einheiten arbeiten und auf ihre bestimmten Zielgruppen spezialisiert sind. Darüber hinaus ist MLP der erste Ansprechpartner für viele Firmen im Bereich der betrieblichen Vorsorge. Die vielfältigen Aktivitäten zur Betreuung junger Akademiker an den Hochschulen in Kiel sind seit 2017 in einem eigenen Hochschulteam strategisch gebündelt.

