Integriert ist nun ein star café in warmen Holztönen und mit verschiedenen Sitzmöglichkeiten. Mit Snacks wie Burgern, Bockwurst, Quarkbällchen oder Croissants sowie verschiedenen Kaffeespezialitäten haben Kunden den ganzen Tag eine große Auswahl an schmackhaften Speisen und Getränken. Im star Shop daneben wartet eine große Palette an preiswerten und qualitativ hochwertigen Eigenmarkenprodukten für die Verpflegung unterwegs sowie Autozubehör. Tankstellenpartner Marc Wanke zeigt sich begeistert von dem Umbau der Tankstelle: „Man sieht deutlich, dass star sich ganz klar an den Bedürfnissen der Kunden orientiert hat. Auch das Team freut sich über das neue Arbeitsumfeld.“ Und er fügt hinzu: „Ausgerechnet die 100. Tankstelle zu betreiben, die star innovativ umrüstet, ist schon etwas Besonderes.“ Auch bei seinen Autowäsche-Angeboten hat star sich konsequent an Kundenwünschen orientiert. Mit „Wash & Pay“ kann der Kunde direkt in die Waschanlage fahren und während oder nach der Wäsche bezahlen. Dank des beliebten „Drive-In“-Services kann er zudem entscheiden, ob er sitzen bleiben oder draußen warten möchte.