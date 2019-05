Damit dies stets gewährleistet bleibt, werden in den innerbetrieblichen Abläufen die Attribute Verantwortung und Kameradschaft großgeschrieben. Zuletzt nahm eine zehnköpfige Staffel von Mitarbeitern aus allen Abteilungen zwischen 21 und 53 Jahren am „Lauf zwischen den Meeren 2019“ teil, dessen Strecke von Husum nach Damp führte. Geschäftsleiter Günter F. Schulz ist stolz auf seine Mitarbeiter, die sich unter anderen der Konkurrenz aus dem Spitzensportbereich gestellt haben: „Das spricht für unseren Teamgeist und Ehrgeiz. Darüber hinaus stärkt es den generationenübergreifenden Zusammenhalt, den wir im Unternehmen für überaus wichtig erachten.“ In dieselbe Kerbe schlägt auch Serviceberater Norbert Mohr: „Wenn man so ein kraftraubendes Erlebnis zusammen absolviert hat, dann wächst der gegenseitige Respekt weiter und man findet noch leichter einen Draht zueinander.“ Das Sportevent hatte für das Läuferteam vom Autohaus Paulsen & Thoms also nur positive Effekte, denn die dortigen eingebrachten Eigenschaften lassen sich auf die alltägliche Arbeit ummünzen. „Nur gemeinsam können wir ein starkes Ergebnis erzielen“, bekräftigt Günter F. Schulz das Arbeitsmotto.

Der Kieler Autohändler wartet für seine Kundschaft zudem mit einem umfassenden Kfz-Service auf. Gerade jetzt empfiehlt Werkstattleiter Daniel Krause den Frühjahrscheck, bei dem „alle sicherheitsrelevanten Bauteile gründlich überprüft werden.“ Im Idealfall vereinbart man einen Termin. Dann dauert die Durchsicht eine gute Dreiviertelstunde, während man im Wartebereich mit einem Kaffee versorgt wird.

Paulsen & Thoms GmbH

Stormarnstraße 35, Kiel

Tel. 0431/64950

und Autozentrum Ostufer

Klausdorfer Weg 167, Kiel

Tel. 0431/720820

Paulsen & Thoms Kronshagen

Eckernförder Straße 274,

Kronshagen

Tel. 0431/8881110