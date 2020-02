„Wir haben uns aufs Färben und typgerechte Schnitte spezialisiert“, so die Friseurmeisterin. Die Haarexpertin setzt auf natürliche Pflege und verwendet in ihrem Salon nur Produkte der Linie „Authentic Beauty Concept“. „Die haben gute, natürliche Inhaltsstoffe und sind nachhaltig, vegan und recycelbar“, sagt Hüsne Tecirli. Ganz neu ist jetzt die Chroma ID Farbauffrischung, eine Haarpflege mit Pigmenten und ganz ohne Chemie. Als Dank für die jahrelange Treue lädt sie alle Stamm- und Neukunden zu einer Feier am Sonntag, 1. März, ein. Von 12 bis 16 Uhr ist ein fröhliches Beisammensein geplant.

Schöne Haare

Feldstraße 38a, Kiel

Tel. 0431/81320

www.schoene-haare.net