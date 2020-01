Der Vortrag findet in einer entspannten Atmosphäre statt. Es werden Verhaltenstipps gegeben, Möglichkeiten der Kinderwunschmedizin aufgezeigt und erläutert, welchen Einfluss die Ernährung haben kann. Manchmal sind nur kleine Maßnahmen erforderlich. Im Anschluss bietet sich die Möglichkeit für individuelle Fragen in einem persönlichen Gespräch, den Besuchern wird ein Rundgang durch das Kinderwunschzentrum angeboten. Die Veranstaltung findet am 6. Februar um 19 Uhr im 1. Stock, Prüner Gang 15 in Kiel, direkt über der Medica Apotheke statt. Sie ist kostenfrei und eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Medica Apotheke

und fertilitycenter Kiel

Prüner Gang 15, Kiel

Tel. 0431/220050