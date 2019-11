Sie finden hier hochwertige italienische Strickmode, auch feinste Cashmerequalitäten, neben einer gut sortierten Blusenauswahl – von der ausgefallenen Seidenbluse bis hin zur schlichten Businessbluse. Dazu passen die handschuhweichen Lederhosen, -röcke und -kleider aus Stretchleder-Qualitäten, die Reifenstein zum Teil im eigenen Atelier anfertigt. Die Kompetenz für Leder zeigt sich auch in der Jackenauswahl für sie und ihn. Ist das Wunschmodell nicht in der passenden Größe vorrätig, fertigt Reifenstein auch nach Maß. Ein aktuelles Modethema sind Blazer in neuen kurzen Formen sowie scharf geschnittene Hosenanzüge. In die Jahreszeit passen die begehrten Parka von Reifenstein – oft mit Fell gefüttert oder verbrämt. Wohlige Wärme ohne Fell versprechen die Daunenmäntel und -jacken des italienischen Labels DUNO.

„Um Platz für neue Mode zu schaffen, werden wir die Pelz- und Lammfellkollektion nun abverkaufen", verrät Lenhard Reifenstein. Dank Rabatten von 30 bis zu 70 Prozent kann sich jetzt jeder den Traum vom Pelz erfüllen. Schnell sein lohnt sich, denn die meisten Kollektionsteile sind einmalige Unikate. In Reifensteins Kürschnermeister-Atelier sind unmodern gewordene Pelze weiterhin in besten Händen, wenn es um Änderungen und Pflege geht.

Reifenstein

Holtenauer Straße 37, Kiel

Tel. 0431/91704