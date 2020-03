Auch in Schleswig-Holstein zeigt es mit zurzeit 18 Shops landesweit Flagge. Robert Rothböck gehört zu den langjährigen Partnern des Maklerhauses in Norddeutschland. Seit fast zehn Jahren ist er mit seinem ersten Shop in Kiel erfolgreich tätig. 2015 und 2016 kamen Standorte in Plön und Eckenförde dazu, und seit Kurzem gibt es auch in Neumünster einen VON-POLL-IMMOBILIEN- Shop, in zentraler Lage im Großflecken 48. Die Region in und um Neumünster hatte er bereits von Kiel aus betreut und sich wegen der großen Nachfrage entschlossen, vor Ort nun zusätzliche eigene Räumlichkeiten einzurichten. Sein Team in Neumünster besteht aus drei kompetenten Kollegen. In allen vier Shops von Rothböck sind insgesamt inzwischen rund 20 Experten für VON POLL IMMOBILIEN tätig. Spezialisiert sind sie auf die Vermittlung wertbeständiger Immobilien in bevorzugten Lagen. Das reicht vom freistehenden Einfamilienhaus über die Doppelhaushälfte bis zur Eigentumswohnung. Professionalität und Zuverlässigkeit stehen für Robert Rothböck dabei stets im Vordergrund. Die Betreuung der Kunden reicht entsprechend vom persönlichen Erstgespräch bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss. Gern schätzt Robert Rothböck auch kostenfrei und unverbindlich den Marktpreis ein.

