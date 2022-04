Von Fleischspezialität bis Osterbrunch

„Im San Remo laden wir am Ostersonntag, 17. April, ab 10 Uhr zu unserem großen italienischen Sonntagsbrunch ein“, sagt Inhaber Alexander Pokorny. Vielfältige Köstlichkeiten warten dann auf die großen und kleinen Gäste. Eine rechtzeitige Reservierung wird empfohlen. Liebhaber exquisiter Fleischspezialitäten sind auch an den Ostertagen im Steak-House Nr. 1 gut aufgehoben. Besonders das vielfältige Angebot an Steaks von den besten Weidegründen der Welt überzeugt. Feinschmecker können sich auf besondere Steak-Schnitte wie Flat Iron Steak, Hanging Tender oder Flank Steak freuen. Daneben bietet das Steak-House Nr. 1 auch eine feine Auswahl an Tapas an. „Die Tapasgerichte sind für ein Familienessen zu Ostern ideal“, empfiehlt Alexander Pokorny. „Da findet jede Generation das Richtige.“ Nach längerer Pause bietet das Steak-House Nr. 1 ab dem 19. April außerdem wieder seinen beliebten Mittagstisch an – wie gewohnt von Montag bis Freitag ab 11.30 Uhr. „An jedem ersten und dritten Donnerstag im Monat laden wir außerdem zum Tapas-Abend satt ein“, sagt der Inhaber. Wie beim Pizza- und Pasta-Roulette, wie gewohnt dienstags beziehungsweise mittwochs im San Remo, können sich die Gäste in regelmäßigen Abständen auf die angebotenen Kreationen freuen – und genießen, so viel sie möchten.

Steak-House Nr. 1

Preußerstraße 4-6, Kiel

Tel. 0431/568373

www.steakhouse-nr1.de

San Remo

Dreiecksplatz 8, Kiel

Tel. 0431/567856

www.sanremo-kiel.de