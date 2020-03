Der Bundesgerichtshof habe deshalb entschieden, dass kapitalbildende und fondgebundene Lebensversicherungen, die im Zeitraum von 1982 bis 2014, im Falle von Riester von 2003 bis 2013 und von Rürup von 2005 bis 2013 abgeschlossen wurden, rückabgewickelt werden können. „Rund 90 Prozent aller damals abgeschlossenen Verträge beinhalten Fehler, die die Versicherungsesellschaften heute dazu zwingen, die Verträge vom ersten Tag an aufzulösen und Ihnen das Geld mit Zins und Zinseszins zurückzuzahlen.“ Stattdessen würden die Versicherungen die Policen an „Run Off Auffanggesellschaften“ verkaufen.

„Bei jedem Verkauf und Wiederverkauf sinken Ihre Erlöse aus der von Ihnen abgeschlossenen Versicherungssumme.“ In einem circa einstündigen Vortrag am Donnerstag, 19. März, ab 19.30 Uhr erklärt Klaus Friebel, was nun zu tun ist. „Wir informieren Sie über Ihr gutes Recht und helfen Ihnen, auf Ihren Wunsch hin, Ihren Vertrag mit unserer Rechtsanwaltskanzlei zu Ihren Gunsten rückabzuwickeln.“

Um telefonische Anmeldung bei Klaus Friebel, Tel. 0172/8373801 wird gebeten. Der Veranstaltungsort ist in den Räumen des Deutschen Roten Kreuzes Kronshagen, Bahnhofsweg 1.

Klaus Friebel

Tel. 0172/8373801