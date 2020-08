Vorsicht, Lebensversicherung!

Rund 90 Prozent aller damals abgeschlossenen Verträge beinhalteten Fehler, die die Versicherungsgesellschaften heute dazu zwingen würden, die Verträge vom ersten Tag an aufzulösen und den Versicherten das Geld mit Zins und Zinseszins zurückzuzahlen.

„Diesen Verpflichtungen wollen sich nun die Versicherungsgesellschaften entziehen. Sie verkaufen Ihre Versicherungspolicen an ‚Run Off Auffanggesellschaften‘. Dies ist millionenfach bereits geschehen. Bei jedem Verkauf und Wiederverkauf sinken Ihre Erlöse aus der von den Versicherungsnehmern abgeschlossenen Versicherungssumme“, so Friebel weiter. „Verschiedene Banken schreiben ihre Kunden an, weil die zur Darlehenstilgung hinterlegte Lebensversicherung aufgrund der Zinsentwicklung nicht mehr ausreicht und so eine Unterdeckung entsteht. Hier werden kurzfristig Ersatzsicherheiten verlangt, die nur wenige sofort erfüllen können.“

In einem einstündigen Vortrag am Freitag, 14. August, erklärt Klaus Friebel, was nun zu tun ist. „Wir informieren Sie über Ihr gutes Recht und erklären, wie Sie Ihr Geld retten können. Wenn Sie es wünschen, prüfen wir kostenlos Ihre Unterlagen, und sollte für Sie ein deutlicher Mehrwert entstehen, haben Sie circa 20 Tage später, im ersten Schritt, einen Großteil des Rückkaufswertes auf Ihrem Konto.“ Um telefonische Anmeldung bei Klaus Friebel unter Tel. 0172/8373801 wird gebeten. Die Veranstaltung findet in den rustikalen Räumlichkeiten der Räucherei in Kiel, Preetzer Straße 35, um 19 Uhr statt. Die Coronasicherheitsmaßnahmen, Abstand und Desinfektion, sind gewährleistet. Bitte Maske mitbringen.