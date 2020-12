Weihnachtsessen bestellen in Kiel und Umgebung

Landgasthof Der Alte Auf

Die kulinarischen Genussmomente vom Landgasthof Der Alte Auf können Sie am 23. und 25. Dezember auch zuhause genießen. Einfach von der erlesenen Weihnachtskarte die leckeren Gerichte auswählen und bis zum 22. Dezember die Bestellung abgeben. Das Essen kann dann am 23. Dezember zwischen 16 und 20 Uhr und am 25. Dezember zwischen 11 und 18 Uhr abgeholt werden. Weitere Infos und die Karte gibt es auf der Homepage von Der Alte Auf.

Anzeige

Der Alte Auf

Am Dorfteich 15 | 24217 Fiefbergen

Tel. 04344/415525 | info@der-alte-auf.de

El Mövenschiss

Das El Mövenschiss verbindet die typisch norddeutsche Kulinarik mit mediterranen Einflüssen, insbesondere aus dem andalusischen Raum. Aktuell gibt es die Spezialitäten im Außer-Haus-Verkauf, wobei auch für die Festtage bestens gesorgt ist. Am 23., 25. und 26. Dezember bietet das Küchenteam feine Festtagsspeisen und Weihnachtsmenüs zur Abholung an. Die Vorbestellung ist bis zum 18. Dezember möglich. Das Essen kann dann am 23. Dezember zwischen 12-14 und 17-19 Uhr sowie am 25. und 26. Dezember zwischen 11.30-19 Uhr abgeholt werden.

El Mövenschiss

Soling 36 | 24159 Schilksee

Tel. 0431/8880514 | info@elmoevenschiss.de

Alte Räucherei

Ohne Aufwand zuhause festlich schmausen: Die Alte Räucherei macht es mit ihrem leckeren, hausgemachten Essen möglich – auch an den Adventswochenenden sowie am 1. und 2. Weihnachtstag. Hierfür steht online eine extra Advents- und Weihnachtskarte mit festlichen Menüs und Brunch-Angeboten zur Verfügung, bei der die Auswahl bei alle den Leckereien gewiss schwer fällt.

Alte Räucherei Kiel-Ellerbek

Werftstraße 5-7 | 24148 Kiel

Tel. 0431/79936446 | info@alte-raeucherei.de