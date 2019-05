„ Kontinuität – das gilt auch für unser Team“, betont Manfred Kröger, seit 36 Jahren Inhaber der Firma. So sind seine Mitarbeiterinnen seit Langem für ihn tätig, Susanne Peter sogar seit 28 Jahren. „Weil Versicherungen Vertrauenssache sind, schätzen auch unsere Kunden die Beständigkeit“, erläutert Kröger und ergänzt, dass sein Unternehmen –-ungewöhnlich für diese Branche – ohne Versicherungsaußendienst auskomme. „Wir suchen für unsere Kunden immer das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis am Markt“, sagt der Inhaber. Das Kröger-Team erstellt beispielsweise für die betriebliche Altersvorsorge Versorgungsordnungen. „Und natürlich betreuen und beraten wir alle Betriebe und Privatkunden bei der Absicherung aller ihrer versicherbaren Risiken", so Manfred Kröger.

Kröger + Intass GmbH & Co. KG

Hopfenstraße 65, Kiel

Tel. 0431/661590

www.kroeger-intass.de