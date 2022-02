Weiterer Notar im Merkurhaus

„Wir freuen uns sehr, dass mit Sönke Fitz ein weiterer Notar in unserer Kanzlei tätig ist und wir so die notariellen Dienstleistungen für unsere Mandantinnen und Mandanten weiter ausbauen können“, sagt Rechtsanwalt Volker Siewert. Gemeinsam mit Rechtsanwalt und Notar Ulf Schönenberg-Wessel deckt Sönke Fitz den gesamten Bereich des Notariats von A wie Adoption über G wie Grundstückskaufvertrag, T wie Testament bis Z wie Zugewinnausgleich ab. Dabei bringt Notar Sönke Fitz seine langjährige Erfahrung als Fachanwalt für Familienrecht in die Beratung seiner Mandantschaft und Gestaltung ein. „Es ist ein großer Vorteil für die notarielle Arbeit, die Aus- und Fernwirkungen von Eheverträgen und Scheidungsfolgenvereinbarungen aus der gerichtlichen Praxis zu kennen. Es schärft den Blick für die interessengerechte Gestaltung“, so der Notar. Das Ziel und die Bedürfnisse der Mandanten leitet die Arbeit der Kanzlei Siewert, Schönenberg-Wessel und Partner, Kiel (Merkurhaus).

