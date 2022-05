Werkstatt des Vertrauens 2022

Nun wurde die Meisterwerkstatt erneut mit dem Gütesiegel „Werkstatt des Vertrauens“ ausgezeichnet. Seit 1986 bietet der Betrieb Kfz-Reparaturen, Instandsetzungen und Wartungen sämtlicher Marken und Fabrikate an. Auch TÜV-Abnahmen und Abgasuntersuchungen können hier an vier Tagen pro Woche erfolgen. Die Mitarbeiter haben einen großen Erfahrungsschatz und kennen sich mit älteren Modellen ebenso gut aus wie mit neuen Technologien – das garantieren jährliche Schulungen. Auf dieses Wissen können die Kunden und Kundinnen seit über 35 Jahren vertrauen. „Wir tun jeden Tag alles dafür, dass das auch so bleibt“, sagt Marc Valentin, geschäftsführender Inhaber der Meisterwerkstatt. Jetzt beginnt wieder die Zeit der Ausflüge und Urlaubstouren. Der Werkstatt-Chef empfiehlt, lieber noch einen Klimaanlagencheck durchzuführen, damit einer entspannten Reise nichts im Wege steht. Für Fragen rund ums Fahrzeug steht das erfahrene Team des Kfz-Meisterbetriebes gern als Ansprechpartner zur Seite.

