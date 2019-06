Das gesamte Team besteht aus fünf Mitarbeitern und sieht sich in seiner Arbeit bestätigt, denn auch im Jahr 2019 wurde es von den Kunden zum wiederholten Male zur „ Werkstatt des Vertrauens“ gewählt und darf weiterhin mit diesem Gütesiegel werben. Dies unterstreicht erneut, dass sich die Kfz-Werkstatt als zuverlässiger Partner in allen Fragen rund ums Fahrzeug längst einen Namen gemacht hat. Pro Jahr betreut das geschulte Personal rund 1000 zufriedene Kunden. „Darauf sind wir stolz, und wir tun jeden Tag alles dafür, dass dies auch so bleibt“, sagt Marc Valentin. Zum Leistungsspektrum gehören Kfz-Reparaturen, Instandsetzung und Wartung sämtlicher Marken und Fabrikate sowie die TÜV-Abnahmen und Abgasuntersuchungen, die vier Mal in der Woche erfolgen. Momentan, am Anfang des Sommers und bei steigenden Temperaturen, bietet die Meister-Werkstatt den Klimaanlagencheck an, damit es im Urlaub zu keiner unliebsamen Überraschung kommt. Mit dem erfahrenen Team des Kfz-Meisterbetriebes Burkhard Steinkamp e. K. fährt man stets auf der sicheren Seite.

