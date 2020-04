Schlemmer-Markt Freund

Ab einem Mindestbestellwert von 30 Euro zzgl. Liefergebühr liefert der Schlemmer-Markt Freund Lebensmittel direkt bis vor die Haustür und ermöglicht so auch Menschen, die aktuell nicht selbst in den Supermarkt gehen können, eine sorglose Verpflegung mit frischen Lebensmitteln in Kiel und im Kieler Umland. Einfach per Telefon oder dem Kontaktformular auf der Homepage bestellen, die Bestellung wird in den kommenden zwei Tagen ausgeliefert.

Schlemmer-Markt Freund | Holtenauer Straße 70-72 |24105 Kiel

Tel. 0431/570 20 0

E-Mail: info@mein-schlemmerfreund.de

Brennessel Naturkostladen

Die leckeren Bio-Lebensmittel regionaler Erzeuger und Hersteller sowie viele vegane, vergetarische Produkte, Getränke, Wein, Trockenfrüchte, Öle, uvm. können jetzt ganz einfach per Mail bestellt werden. Die Produkte werden in eine Kiste verpackt und vom hofeigenen Lieferdienst direkt nach Hause gebracht. Die Bezahlung erfolgt vollkommen kontaktlos per Überweisung.

Brennessel Naturkostladen | Dorf 15 | 24159 Pries

Tel. 0431/397863

E-Mail: info@brennessel-kiel.de