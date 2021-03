Wohnmobil mieten und Hund mitnehmen

In den speziell umgebauten Waumobilen können auch Besitzer von XXL-Hunden entspannt gemeinsam mit ihrem Vierbeiner in den Urlaub fahren. Denn hier fühlen sich Hund, Herrchen und Frauchen wohl: Die Waumobile haben einen eingebauten Durchgang, damit sich der Hund gemütlich zurückziehen kann, sowie ein Klappgitter – so können die Hunde während des Aufenthalts auch mal „geparkt“ werden und bekommen trotzdem frische Luft. Mit gut 70 Wohnmobilen können Urlauber von über 40 Mietstationen aus in den Urlaub starten – auch von Kiel aus. Gerade in Zeiten von Corona ist Camping sehr attraktiv. Denn die Urlaubsform Caravaning ermöglicht eine autarke Form des Reisens, die das Einhalten der AHA-Regeln möglich macht.

Waumobil Mietstation Kiel

Melanie und Frank Kußauer

(Lizenzpartner für Waumobil)

Tel. 0176/64834099

E-Mail: kiel@waumobil.de

www.waumobil.de