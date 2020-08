Zehn Jahre Küche & Co Kiel

„Am 13. August 2010 hat alles angefangen, da haben wir unser Küchenstudio eröffnet. Uns war bewusst: Küche ist längst nicht mehr nur ein Funktionsraum, sondern hat sich zum Kommunikations- und Eventbereich gewandelt“, so die beiden Kücheneinrichtungsexperten. „Entsprechend wollten wir als Partner unsere Kunden beim Verwirklichen ihres Lebensmittelpunktes begleiten. Von Anfang an haben wir voller Begeisterung die Küchen nach den Wünschen unserer Kunden geplant– und das jeden Tag aufs Neue. Unsere kompetente Beratung und unser Kundenservice haben sich im Laufe der Jahre herumgesprochen.“ Heute können sie mit Überzeugung sagen: Wir haben alles richtig gemacht. Ein top Preis-Leitungsverhältnis, zahlreiche Auszeichnungen, viele zufriedene Kunden und sehr gute Google-Bewertungen – was möchte man mehr?

Und auch im Zeitalter des digitalen Wandels präsentiert sich Küche & Co innerhalb seiner Branche als Vorreiter. Fotorealistische Animationen am Computer machen jede Küche erlebbar. Den Kunden fällt es entsprechend leichter, sich ihre neue Traumküche vorzustellen, auch in dem Wissen, Küchenspezialisten an ihrer Seite zu haben, die wissen, wie aus jeder Küche die Seele des Hauses wird. „An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an unsere Kunden und unsere top Monteure, ohne die das alles hier nicht möglich wäre. Mögen wir noch viele Jahre gemeinsame Küchenprojekte verwirklichen“, wünschen sich Stefan Schmidt und Ralf Janoska.

