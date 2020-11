Neben der ambulanten Pflege und Betreuung gemäß SGB XI und der häuslichen Krankenpflege gemäß SGB V gehört auch die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) in Kooperation mit dem Palliativ Team Nord zu den Pflegeleistungen des Unternehmens. Das Einzugsgebiet umfasst neben den Kieler Stadteilen Mettenhof, Russee und Hasseldieksdamm auch die Ortschaften Landwehr, Achterwehr, Quarnbek, Ottendorf, Kronshagen und natürlich Melsdorf selbst.

Am Anfang stand der Wunsch von Silvia Kingir, einen eigenen Pflegedienst zu betreiben. Mit diesem Gedanken wandte sie sich an ihren ehemaligen Chef Gunnar Stührk, bei dem sie auch ihre Ausbildung zur Altenpflegerin absolviert hatte. Dieser hat ihren Wunsch gleich ernst genommen und mit Unterstützung seiner langjährigen beruflichen Wegbegleiterin Melek Ergün in die Tat umgesetzt. Nun steht die Kieler Pflegeengel GmbH in den Startlöchern und konnte sich bereits vor der Eröffnung mit ihrem Leitsatz: „Zeit für Engel und Licht in der Pflege“ erfolgreich einen Namen machen.

Für den Geschäftsführer Gunnar Stührk, der zuletzt beim DRK Landesverband Schleswig-Holstein tätig war, ist die Gründung eines Unternehmens keine reine Willensfrage. Der vorherige Werdegang im Angestelltenverhältnis und die Erfahrung auf allen Instanzen ist für Stührk eine ganz wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Gründung eines Pflegeunternehmens und deren dauerhafte Etablierung in dieser Branche. Das Team der Pflegeengel startet mit einer Fachkraftquote von 100 Prozent.

