Kunden schätzen den persönlichen Service, die hochwertige Qualität und Fachkompetenz. Nach 33 Jahren Selbst ist nun Zeit für Veränderung. „Ich bin jetzt 62 und auf Nachfolgersuche. Über kurz oder lang würde ich den Betrieb gerne in gute und kompetente Hände abgeben. Beispielsweise für einen Elektromeister, der sich selbstständig machen möchte, bietet das Geschäft enormes Potenzial. Der Zeitpunkt ist günstig, zurzeit brummt der Laden“, versichert der Noch-Inhaber. Interessenten dürfen ihn gerne kontaktieren, entweder unter Tel. 0431/737377 oder per E-Mail an kuechen@ingo-mess.de

Ingo Meß

Küchen und Hausgeräte

Hamburger Chaussee 349, Kiel

Tel. 0431/737377

www.ingo-mess.de