Zielgenaue Behandlung als Erfolgskonzept

Hier wird ein breites Behandlungsspektrum angeboten, sogar das Einsetzen von Implantaten. Die Praxis in der Kührener Straße ist hochmodern ausgestattet. „Wir bieten alles aus einer Hand: von 3D-Röntgen bis Laser“, sagt Zahnarzt Dr. Stanislav Ivanov. Viele Praxen müssten ihre Patienten fürs Einsetzen von Implantaten nach Kiel schicken, Herzberg und Ivanov implantieren aber auch hier vor Ort. Im hauseigenen Meisterlabor wird tagtäglich hochwertiger Zahnersatz schnell und individuell passend hergestellt. Doch nicht nur die professionelle zahnmedizinische Technik gehört zum Erfolgskonzept der Zahnärzte. Patienten brauchen auch Vertrauen in ihren Zahnarzt, um sich wohlzufühlen. Daher legen Herzberg und Ivanov großen Wert auf eine verständliche Beratung und Aufklärung vor jedem Eingriff. Egal, ob Wurzelkanalbehandlungen, Implantologie, Prothetik, Keramikinlay oder Paradontitisbehandlung – individuelles Einfühlungsvermögen ist bei jedem Patienten gefragt. Innovative Behandlungsmethoden werden zielgenau eingesetzt, damit die Patienten die Praxis schnell wieder mit einem Lächeln auf den Lippen verlassen können. Herzberg und Ivanov kennen die Bedürfnisse ihrer Patienten gut. Daher haben sie auch schon länger eine Abendsprechstunde am Montag eingerichtet, die sich gut etabliert hat. Montags ist von 8 bis 20 Uhr geöffnet, Dienstag und Donnerstag von 10 bis 18 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8 bis 13 Uhr. Neben der Praxis in Preetz behandeln die Zahnärzte auch in den beiden Partnerpraxen in Kiel-Mettenhof und Kiel-Wik. In Kiel gibt es sogar sonnabends eine Sprechstunde von 10 bis 14 Uhr.

Zahnarztpraxis

Herzberg & Ivanov

Kührener Straße 46, Preetz

Tel. 04342/8000991

www.zahnarztpreetz.de