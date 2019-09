Die Experten für Immobilienfinanzierung stehen ihnen mit jahrelangen Erfahrungen und exzellentem Fachwissen zur Seite. Was die Beratung auszeichnet: Christine Bülck und ihr Team setzen sich ganz genau mit der individuellen Situation jedes einzelnen Kunden auseinander. Denn jede Baufinanzierung ist anders – schließlich soll sie genau zur jeweiligen Lebenssituation passen. Interhyp ist mit deutschlandweit über 100 Standorten der Spezialist für die private Baufinanzierung und hat Zugriff auf Angebote von mehr als 400 Darlehensgebern.

Das Wirtschaftsmagazin €uro (Ausgabe 08/2019) hat Interhyp nun zum 14. Mal in Folge mit der Auszeichnung „Bester Baufinanzierer“ prämiert. Das Unternehmen erreicht im diesjährigen Test insgesamt 71,3 Punkte in der Gesamtwertung und setzt sich damit an die Spitze. Vor allem in puncto Beratung und Service liegt Interhyp vorn. Getestet wurden insgesamt 24 wichtige Baufinanzierungsanbieter – darunter Banken, Versicherungen und Baugeldvermittler.

Interhyp Geschäftsstelle Kiel

Christine Bülck – Leitung Geschäftsstelle Kiel und Flensburg

Andreas-Gayk-Straße 7-11, Kiel

Tel. 0431/8878580

christine.buelck@interhyp.de