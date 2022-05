natürlich schön feiert 15 Jahre

„Ich bin stolz, dass mein Konzept von Anfang an aufgegangen ist und so viele Kielerinnen und Kieler begeistert. Wir stehen für zertifizierte Naturkosmetik mit entsprechenden Prüfsiegeln, für eine kompetente und individuelle Beratung und für ein ganzheitliches Konzept. Dazu gehören auch Kosmetikbehandlungen und Wohlfühlmassagen, entspannende Shiatsu-Behandlungen der Heilpraktikerin Ewa-Britt Meyer, zertifizierte Baby- und Kinderbekleidung, ätherische Öle und Drogeriewaren. Ein großer Dank gilt meinen tollen Kolleginnen, ohne die das hier alles nicht möglich wäre, und natürlich unserer Stammkundschaft, die uns auch in herausfordernden Zeiten die Treue gehalten hat. Als Dankeschön möchten wir vom 4. bis 7. Mai unser Jubiläum mit tollen Aktionen unserer Partnerfirmen feiern. Lassen Sie sich verwöhnen mit einem tollen Make-up, genießen Sie eine Handmassage oder würfeln Sie sich Ihren Jubiläums-Gewinn. Wir laden Sie herzlich ein!“

natürlich schön

Holtenauer Straße 53, Kiel

Tel. 0431/562213

www.natuerlichschoen.eu