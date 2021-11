Wattenbek

Die Akteure der Landschule an der Eider in Wattenbek haben gleich doppelt Grund zur Freude. Die derzeit 120 Grundschulkinder, die vor allem nachmittags in der Offenen Ganztagsschule (OGS) betreut werden, können ab sofort ihren Bewegungsdrang auf einem neuen Spielplatz nachgeben. Knapp 40.000 Euro kostete das Massivholz-Ensemble aus Netzschaukel, Kletterturm mit Rutsche und weiteren Spielgeräten, bei deren Auswahl die Erst- bis Viertklässler ein Wörtchen mitreden durften. Aber nicht nur das komplett von Bund und Land finanzierte Projekt sorgte bei OGS-Leiterin Finja Sander und der Grundschulrektorin Jutta Wichelmann sowie dem Schulverbandsvorsteher Manfred Christiansen für gute Laune.

Denn trotz steigender Coronazahlen ist die Lage an der OGS wie an der Landschule an der Eider entspannt. „Kein Kind wurde an unserer Schule bisher positiv getestet“, berichtete Jutta Wichelmann bei der Präsentation des neuen Spielplatzes am Montag. Zwei Mal die Woche, immer montags und mittwochs, müssen sich die 273 Wattenbeker Grundschüler einem Corona-Schnelltest unterziehen. Auch nach Aufhebung der Maskenpflicht am Sitzplatz im Klassenraum wurden keine neuen „Fälle“ registriert.

Strengere Regeln in der OGS

In der OGS sind die Regeln etwas strenger. Beim Essen und bei der Erledigung der Hausaufgaben sowie draußen dürfen die Erst- bis Viertklässler die Maske abnehmen. Bei Spiel- oder Bastelaktivitäten am Tisch ist aber wieder Maskenpflicht angesagt. Bei Beginn der Coronakrise und der Anordnung der Maskenpflicht im vergangenen Jahr hatten die Kinder massive Probleme damit. „Sie haben oft über Kopfschmerzen geklagt oder kriegten schlecht Luft. Aber inzwischen haben sie sich daran gewöhnt und vergessen sie sogar abzunehmen, wenn sie nach draußen gehen“, erzählte Finja Sander.

Einen Grund, die Maßnahmen zu verschärfen, sieht Schulleiterin Jutta Wichelmann nicht: „Solange es keine neuen Vorgaben aus dem Ministerium gibt, bleiben wir bei den bisherigen Regelungen.“ Ähnlich entspannt ist die Situation in Bordesholm an der Lindenschule. Martin Eiselt, der im Januar nach 15 Jahren die Leitung der Offenen Ganztagsschule an Bastian Schossow übergeben wird, hat ebenfalls keine positiven Testergebnisse bei den knapp 140 betreuten Schulkindern registriert.

„Kein Grund, strengere Regeln einzuführen“

Das OGS-Team um Eiselt und Schossow sorgt um die Einhaltung der nötigen Abstands- und Hygjene-Regeln sowie der Maskenpflicht. Zudem wird das Spielzeug regelmäßig desinfiziert. „Es gibt aus unserer Sicht keinen Grund, strengere Regeln einzuführen“, sagte Eiselt. Auch die Lindenschule profitiert von den insgesamt 180.000 Euro Fördergeldern, die von Bund und Land an den Schulverband Bordesholm flossen. So wurden in der Lindenschule unter anderem neue Waschbecken installiert. „Das ist gerade in diesen Coronazeiten wichtig“, betonte Verbandsvorsteher Christiansen. Viel Lob gab es dabei für Thomas Vetterick von der Amtsverwaltung. Der Mitarbeiter im Bauamt hatte bei den beauftragten Firmen erfolgreich auf eine rasche Erledigung der Arbeiten gedrungen. „Die Betriebe warten ja gerade nicht auf Aufträge“, erklärte Vetterick.