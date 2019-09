19.30 Uhr: Apple Watch

Cook legt ein sportliches Tempo vor: Als nächstes gibt es Neues von der AppleWatch. Ein Trailer stellt noch einmal die medizinischen Features der Uhr vor, die nach Aussagen der Testimonials im Film deren Leben gerettet haben.

19.20 Uhr iPad

Das neue iPad der siebten Generation. Zwei Mal schneller und total auf iPadOS abgestimmt – so jedenfalls die werbliche Botschaft der Vorstellung. Die Vorteile des neuen OS werden nochmals im Schnelldurchlauf vorgestellt. Der Preis für das neue Einstiegsgerät: 329 Dollar. Für Universitäten und Schulen sogar nur 299 Dollar.

19.15 Uhr: AppleTV +

Tim Cook ist wieder auf der Bühne und kündigt AppleTV + an. Die neue TV- und Filmplattform mit Apples ersten Eigenproduktionen war bereits im Juni angekündigt worden. Mehr als 100 Millionen Mal seien die Trailer bereits angeschaut worden, berichtete Cook. Cook kündigt Jason Momoa in der Blinden-Dystopie „See“ an – und der Trailer läuft. Der Trailer verspricht Jedenfalls schon mal aufwändig produziertes Abenteuerkino.

Das Publikum mag anscheinend, was es sah. Aber das ist bei Apple keine Überraschung. „Einige von euch haben sich bestimmt gefragt, wann es losgeht. Am 1. November geht es los. Auch für 4,99, in mehr als 100 Ländern.“ Und alle Käufer eines neuen IPhones oder iPads kriegen ein Jahr AppleTV + gratis.

9.06 Uhr: Apple Arcade

Die neue Apple-Store-Funktion mit der Spiele-Plattform Arcade wird nochmals vorgestellt. Das Spieleunternehmen Kunami stellt sein Spiel Frogger vor. Auch das Unternehmen GapCom ist bei Arcade dabei.

Auch das Unternehmen Annapurna springt auf den erfolgversprechende Spieleabo-Zug auf. Ab 19. September soll die Spieleplattform in 150 Ländern der Erde mit 100 Spielen starten – für 4,99 Dollar pro Monat und einem Gratismonat.

19 Uhr: Die Eröffnung

Es geht los. Beifall. Eine Animation startet, in der Mac und MacBook und andere Appleprodukte stilisiert werden. Tim Cook betritt die Bühne und nimmt den Applaus huldvoll entgegen. „ Hardware, Software, Services“ – Cook erläutert Apples Dreiklang und sagt, man habe Großes vor heute mit einigen „großen Ankündigen“. Deshalb solle es jetzt auch schnell losgehen.

18.52 Uhr: Der Countdown läuft

„Are you ready?“ Musik und ein stilisierter Apfel als Hintergrund stimmen ein auf die Keynote.

