Den Haag

Niederländische Bürgermeister können die Kniffe ihres Berufs jetzt ganz locker mit dem Handy lernen. Wann darf ich eine Demo verbieten oder was muss ich tun, wenn ein Buckelwal am Strand angespült wird? Antworten auf solche Fragen gibt eine neue App, die die Niederländische Vereinigung für Bürgermeister jetzt auf den Markt gebracht hat. "De BurgemeestersApp" sei ein "neues lehrreiches "Serious Game", schreibt der Berufsverband in Den Haag auf seiner Website. Mit dem Spiel könnten die Bürgermeister ihr Wissen und ihr Können per Smartphone verbessern.

"De BurgemeestersApp": Kniffe rund um den Beruf des Bürgermeisters

Das Spiel beginnt im Amtszimmer des Bürgermeisters. Ein Thema etwa ist: Was muss man tun bei einer Krise? Den Spielern werden dann verschiedene Probleme vorgelegt und Fragen gestellt. Das ist allerdings nicht unbedingt so kurzweilig wie andere Handy-Spiele. So wird einem die überaus prickelnde Frage gestellt: Was ist der Unterschied zwischen einem Notbefehl und einer Notverordnung?

Übrigens dürfen auch Nicht-Bürgermeister das Game spielen.

RND/dpa