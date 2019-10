Friedhof der Google-Produkte

Es ist ein schauriger Anblick für die Mitarbeiter von Google: In der Lobby seiner Niederlassung in Seattle hat das Unternehmen in Vorbereitung auf Halloween einen analogen Friedhof installiert. Dabei handelt es sich um einen ganz besonderen Gedenkort. Zu sehen sind neben Kürbissen und "Rest in Peace"-Schildern nämlich zahlreiche Grabsteine mit den Namen von ausrangierten Google-Programmen und Anwendungen. Darunter unter anderem der " Google Reader", das Bildbearbeitungsprogramm "Picasa" oder die Sozialen Netzwerke " Google+" und "orkut" - alles Programme, die Google in den vergangenen Jahren nach Misserfolgen zu Grabe getragen hat.

Not sure whether spooky or just sad? pic.twitter.com/E8uvavkuQf — Dana Fried Big Bad Con (@leftoblique) October 2, 2019

Die Google-Mitarbeiterin Dana Fried hat den Mini-Friedhof auf ihrem Twitter-Profil geteilt. "Ich bin nicht sicher, ob das gruselig oder einfach nur traurig ist", kommentierte sie das Foto. Die Reaktionen darauf fallen vielfältig aus: Zahlreiche Nutzer schließen sich an und trauern um die Programme, von manch einem erntet Google allerdings auch Spott. Vollständig ist der Friedhof übrigens noch nicht: Im Sommer wurden etwa das Travel-Tool " Google Trips" sowie die Kamera-Software " Google Jump" eingestellt und auch der Messenger Hangouts soll nach jetzigem Stand nur noch bis Ende 2020 verfügbar sein.

Google zählt zu den größten Entwicklern der Welt. Daher ist es kaum verwunderlich, dass zahlreiche Projekte und Programme bereits wieder eingestellt wurden und auf dem offiziellen " Google Graveyard" landeten. Seiten wie "Killed by Google" und "The Google Cemetery" haben ausführliche Listen mit allen ausrangierten Services zusammengestellt.

Auch interessant: Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie auf keinen Fall Dr. Google

Zur Galerie Google wir 20 Jahre alt - die Geschichte des Unternehmens in Bildern.

Mehr lesen: Wettbewerbsbehinderung: US-Bundesstaaten wollen gegen Google ermitteln

Von Mila Krull/RND