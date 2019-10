Problemlos und schnell Fotos teilen – und dazu eine umfangreiche Chatfunktion: Was Instagram-User bisher vermisst haben, das soll die eigenständige App Threads jetzt bieten: eine schnelle Kommunikationsplattform für Text und Foto/Video. Threads ist seit dem 3. Oktober um 18 Uhr als Download für iOS und Android im jeweiligen App Store verfügbar. Nach Angaben von Facebook soll dabei besonders auf Privatsphäre geachtet werden. Fotos, Videos, Nachrichten, Stories und der aktuelle Status können mit den Kontakten der Instagram-Liste „Enge Freunde“ geteilt werden. Diese Funktion erlaubt, den Kreis derer massiv einzuschränken, die eine Nachricht, ein Foto/Video oder eine Story erhalten sollen.

Mit Threads soll das jetzt noch schneller gehen. Beim Öffnen der App startet direkt der Kameramodus. Zudem lassen sich Shortcuts hinzufügen, um nach nur zweimaligem Tippen etwas zu teilen. Kleine Icons, die voreingerichtet sind und auch individuell eingerichtet werden können, zeigen zusätzlich den aktuellen Status des Users.

Besonders betont wird bei Facebook, das in der jüngeren Vergangenheit von etlichen Datenskandalen erschüttert wurde, der Schutz der Privatsphäre bei Threads. So sollen bei dem Status „unterwegs“ nur Grobdaten zum aktuellen Standort weitergegeben werden, keine exakten Koordinaten. Auch die Einschränkungsoptionen, wer einen bei Threads in der virtuellen Privatumgebung erreichen kann, trügen zu einer Verbesserung der digitalen Privatsphäre bei, heißt es.

Und das sind die wichtigsten Funktionen von Threads:

Direktes Teilen von Fotos und Videos: Beim Öffnen der App startet direkt der Kameramodus und Shortcuts ermöglichen das Teilen von Fotos und Videos in nur zwei Schritten.

Nachrichten an enge Freunde: In Threads gibt es eine eigene Inbox nur für Nachrichten und Benachrichtigungen der Kontakte, die auf der Liste der engen Freunde sind.

Mit Threads hat man auf Instagram die Möglichkeit, den Kreis der Empfänger von Nachrichten auf die engsten Freunde zu beschränken. Quelle: Facebook

Personalisierung: In Threads stehen verschiedene Themes, Fonts und diverse Icons zur Verfügung, um die Plattform nach eigenen Wünschen zu gestalten.

stehen verschiedene Themes, Fonts und diverse Icons zur Verfügung, um die Plattform nach eigenen Wünschen zu gestalten. Statusmeldungen: Wer gerade keine Zeit hat, um ein Foto oder Video zu senden, kann seine Freunde auch mit einer Statusmeldung auf dem Laufenden halten.

Der Autostatus bietet mehrere voreingestellte Optionen. Man kann sich aber auch selbst einen Status anlegen. Quelle: Facebook

Von Daniel Killy/RND