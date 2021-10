Kiel

Sparkassen stellen sich gerne als Familie dar. Und wie das in einer Familie so ist: Da geraten Mitglieder sich gerne mal in die Haare. Belastet ist derzeit das Verhältnis zwischen zwei Instituten in Schleswig-Holstein, die vier Monate lang über einen Zusammenschluss verhandelt hatten. Am Dienstag löste die Sparkasse Südholstein die Verlobung auf. Warum nur?

Der Grund? Da hat jeder seine Sicht

Kommt drauf an, wen man fragt. Imke Gernand, Sprecherin der Sparkasse Südholstein mit Sitz in Neumünster, nennt „inhaltliche Gründe“ für die Absage. Liest man die Holstein-Pressemitteilung, kommt der Eindruck auf: Da ist jemand beleidigt. So heißt es: „Am 19. Oktober wurde die Sparkasse Holstein ohne Angabe von Gründen informiert, dass der Verwaltungsrat der Sparkasse Südholstein seinen Beschluss zur Prüfung der Realisierung einer Fusion vom Juni widerrufen hat.“

Im Juni erschien die Welt noch rosa. Da priesen Vorstände und Verwaltungsratschefs beider Häuser einen Zusammenschluss als „Win-Win“-Situation. Mit einer Bilanzsumme von mehr als 13 Milliarden Euro wäre die neue Nummer eins der schleswig-holsteinischen Sparkassen entstanden. Größe ist zwar nicht alles im Bankgeschäft, doch angesichts der Dauerniedrigzinsen, immenser Kosten für das Filialnetz sowie notwendiger Investitionen in Digitalisierung kann Größe schon ein Vorteil sein.

Doppelspitze Piehl-Fohrmann geplant

Geleitet werden sollte das Schwergewicht von einer Doppelspitze aus Holstein-Chef Thomas Piehl und Andreas Fohrmann – der als Vorstandsvorsitzender und erfolgreicher Sanierer der Sparkasse Südholstein damals wohl nicht ahnte, dass sein Arbeitgeber ihm einige Wochen später den Stuhl vor die Tür stellen würde – wegen eines „Vorfalles“, der nach Aussage des Instituts eine Zusammenarbeit unmöglich gemacht habe. Bis heute ist unklar, was damit gemeint ist, doch soll auch unbefugter Zugriff auf interne Mail-Accounts eine Rolle spielen.

Doch mit der Entlassung Fohrmanns – die schließlich in eine Trennung in „gutem Einvernehmen“ umgewandelt wurde – geriet der Fusionsmotor ins Stocken. Fohrmann galt als Treiber. Mit seinem Ausscheiden, so heißt es bei der Sparkasse Holstein, habe „sich der Gesprächsfaden verändert.“

Piehl kam der starke Gesprächspartner abhanden

Damit dürfte gemeint sein, dass Holstein-Chef Piehl plötzlich keinen Vorsitzenden und Schwergewicht als Gesprächspartner mehr hatte – einen, der ähnlich tickt wie er – sondern mit Martin Deertz und Eduard Schlett zwei ganz normale Vorstände, die Fohrmanns Aufgaben mit erledigen. Hinzu kommt, so berichtet ein Brancheninsider, dass Piehl die Gespräche nach dem Ausfall Fohrmanns dominant und fordernd geführt haben soll – auch mit Blick auf einen Arbeitsplatzabbau. Der Holstein-Chef weist das zurück: „Ein mögliches Synergiepotenzial wäre im weiteren Prozess auf Augenhöhe ermittelt worden.“

Überrascht von wurde offenbar auch Oliver Stolz, Präsident des Sparkassenverbandes Schleswig-Holstein: Die Entscheidung stehe im Gegensatz zu den „zuletzt positiven Signalen“ aus der Sparkasse Südholstein, müsse aber als Ausdruck demokratischer Willensbildung gewertet werden: „Ich bedauere, dass die Fusionsgespräche aktuell nicht fortgesetzt werden.“

Kommt jetzt die Chance für die Förde Sparkasse?

Beide Institute betonen, dass sie stark genug seien, um auch allein weiter erfolgreich zu sein. Doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Thema Fusion wieder hochkommt. Vieles spricht dafür, dass dann auch die Förde Sparkasse eine Rolle spielt. Sie hatte im vergangenen Jahr den Anlauf unternommen, gemeinsam mit der privatrechtlich organisierten Sparkasse Mittelholstein AG eine „Bürgersparkasse“ zu formen. Das Vorhaben scheiterte, nachdem es vom mehrheitlich öffentlich-rechtlichen Sparkassenlager in der Luft zerrissen wurde.