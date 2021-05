Hamburg

Die Polizei hat am Sonnabend in Hamburg eine nicht angemeldete 1. Mai-Demonstration von Linksextremisten gestoppt. Bei dem Einsatz zwischen Schanzenpark und U-Bahnhof Schlump kam es vereinzelt zu Handgreiflichkeiten, als Polizisten die Demonstranten von der Straße drängten.

Laut Polizei hatten sich etwa 80 vermummte, der anarchistischen Szene zuzurechnende Demonstranten zuvor an dem Bahnhof eingefunden und waren mit einem wartenden Lautsprecherwagen Richtung Dammtor gezogen. Nach gut 100 Metern wurden sie von starken Polizeikräfte gestoppt.

Ursprünglich hatte die Gruppe unter dem Motto „Sachma', geht's noch?! Kapitalismus ist der Superspreader“ eine Demonstration am U-Bahn Emilienstraße angemeldet. 200 Teilnehmer sollten an der Versammlung teilnehmen, rund 500 am Demonstrationszug. Die Demo war jedoch aufgrund des Infektionsschutzes gerichtlich verboten worden.

Demos mit maximal 50 Teilnehmern sind in Hamburg erlaubt

In Hamburg sind Demonstrationszüge aus Gründen des Infektionsschutzes nur mit Ausnahmegenehmigung und auch dann nur mit maximal 50 Personen zulässig. An stehenden Versammlungen dürfen demnach mit Ausnahmegenehmigung maximal 200 Menschen teilnehmen.

Angesichts mehrerer von der Versammlungsbehörde untersagter oder gerichtlich verbotener Kundgebungen linksextremer Gruppen waren die Hamburger Polizei und Einsatzkräfte aus Schleswig-Holstein mit einem Großaufgebot in der Stadt im Einsatz, um Verstöße zu verhindern.

Vor Gericht: Demos in Hamburg wurden untersagt

Der aus der anarchistischen Szene stammende Anmelder der Kundgebungen an der Emilienstraße war gegen die Auflagen vor das Verwaltungsgericht gezogen und dort laut Polizei gescheitert.

Auch zwei anderen Anmeldern mehrerer Demonstrationen und Kundgebungen, darunter das von Autonomen organisierte Bündnis „Wer hat, der gibt“ und der als gewaltorientiert eingestufte Rote Aufbau, wurden die Durchführung ihrer Versammlungen laut Polizei vor Gericht untersagt.

Die Kundgebungen von „Wer hat, der gibt“ waren ursprünglich am Nachmittag im Bereich Alsterpark, an der Krugkoppelbrücke und der Moorweide geplant. Die „Revolutionäre 1. Mai Demo“ des Roten Aufbaus sollte unter dem Motto „Welle machen“ am frühen Abend am Hauptbahnhof starten.