Hamburg

Plötzlich zog der ältere Mann ein Messer und stach zu. Der Verletzte floh in eine Bahnstation. Er wurde stark blutend in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige wurde bei dem Streit am Kopf verletzt. Auch er wurde am Mittwochabend in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa/RND