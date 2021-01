In Hamburg haben sich innerhalb 24 Stunden 212 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Gesundheitsbehörde am Sonntag mit. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist weiter leicht gesunken.

