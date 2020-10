24-Stunden-Streik in Hamburg beendet: Busse und U-Bahnen fahren wieder

Der 24-stündige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Hamburg ist beendet. Seit Freitagmorgen, 3.00 Uhr, fahren nach Angaben der Hochbahn wieder alle U-Bahnen und Busse.

