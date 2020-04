Hamburg

Am Vortag hatte die Zahl der Toten in Hamburg nach Zählung der Gesundheitsbehörde bei 18 gelegen.

Insgesamt befinden sich nun nach Angaben der Gesundheitssenatorin 244 Covid-19-Kranke in einem Krankenhaus in stationärer Behandlung. Auf einer Intensivstation liegen demnach 70 Corona-Patienten. Am Vortag waren 220 Covid-19-Kranke in einer Klinik, 65 auf einer Intensivstation.

In Anlehnung an die Berechnung des Robert Koch-Instituts ( RKI) schätzt Prüfer-Storcks die Zahl derjenigen, die die Covid-19-Erkrankung bereits überstanden haben, auf etwa 1790. Am Tag zuvor seien es unter den ursprünglich positiv Getesteten etwa 1640 gewesen.

