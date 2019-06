Hamburg

Wegen Baumaßnahmen war dort die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 40 Kilometer pro Stunde reduziert und die Fahrbahn in Richtung Süden auf einen Fahrstreifen verengt. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch konnte der 71-jährige Fahrer am Dienstag an der Anschlussstelle Harburg gestoppt werden.

"Er zeigte sich nach dem Anhalten sehr uneinsichtig", erklärte die Polizei. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 1500 Euro und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Weitere Nachrichten aus Hamburg lesen Sie hier.

Von dpa