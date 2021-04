Hamburg

Wegen Brückenbauarbeiten in Hamburg wird die vielbefahrene Autobahn A1 am kommenden Wochenende voll gesperrt. Nach Angaben der Autobahn-Niederlassung Nord beginnt die 55-stündige Sperrung zwischen Hamburg-Moorfleet und dem Kreuz Hamburg-Ost am Freitagabend um 22.00 Uhr und endet am Montagmorgen um 5.00 Uhr.

In Hamburg-Billstedt werden zurzeit die beiden Brücken der B5 über die A1 erneuert. Nach dem Neubau der südlichen Brücke geht nun die Errichtung der nördlichen Überführung in die entscheidende Phase. 14 Fertigteil-Träger sollen am Wochenende eingehoben werden. Jeder Träger ist 22 Meter lang und wiegt um die 30 Tonnen. Für die Arbeiten muss die Autobahn gesperrt werden, während der Verkehr von und nach Hamburg-Bergedorf auf der B5 über die fertige Südbrücke ungestört bleiben soll.

Verkehr wird umgeleitet

Autofahrer in Richtung Lübeck/Berlin müssen ab Hamburg-Moorfleet einer Umleitung zur Anschlussstelle Billstedt folgen. In Richtung Bremen/Hannover wird der Verkehr ab dem Kreuz Hamburg-Ost umgeleitet. Autofahrer gelangen über die 24 und den städtischen Ring 2 zur Anschlussstelle Moorfleet. Als Ausweichstrecke stehe auch die A7 zur Verfügung, hieß es. Zwar gibt es auch auf dieser Strecke in den kommenden Nächten Sperrungen wegen Wartungsarbeiten am Lärmschutztunnel Stellingen, doch sollen diese am Freitagmorgen abgeschlossen sein.

Verkehrsbehinderungen erwartet

Die Autobahn GmbH rechnet mit Verkehrsbehinderungen und riet, auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten. Zwar gehen am kommenden Wochenende die Osterferien in Schleswig-Holstein zu Ende, aber wegen der Corona-Beschränkungen dürfte der Reiseverkehr deutlich geringer ausfallen.

Mit mehr als 100 000 Fahrzeugen pro Tag gehört der sechsspurige A1-Abschnitt zu den meistbefahrenen Autobahnen Deutschlands. Die alten Brücken der B5 stammten aus dem Jahr 1956 und waren vom sogenannten Betonkrebs zerfressen. Die 2019 begonnene Erneuerung der Überführungen soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Von RND/dpa