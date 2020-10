Hamburg

Unangekündigte Demonstration auf der Autobahn: Mehrere Fahrzeuge und Personen standen auf der Fahrbahn der Autobahn 1 in Hamburg, wie die Polizei Hamburg am Morgen per Twitter mitteilte.

Die Beamten seien in Kontakt mit den Demonstranten. Autofahrer wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Um was für eine Demonstration es sich handelte, konnte die Polizei am Morgen noch nicht genau sagen.

Von RND/dpa