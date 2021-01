A7-Baustelle Stellingen: Nächste Etappe erreicht, so geht es jetzt weiter

Eine Vollsperrung noch, dann kann der Verkehr im Lärmschutztunnel auf der A7 durch Stellingen rollen, ohne Anwohner zu belästigen. Acht Spuren stehen dort dann zur Verfügung. Aber die Bauarbeiten sind noch nicht beendet – was Pendler jetzt wissen sollten.

